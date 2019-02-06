ضحية: قطاع المعادن قادر علي حل الأزمة الاقتصادية للبلاد

أكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، عوض النيل ضحية، قدرة قطاع المعادن على سد فجوة الميزان التجاري وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وأثنى كذلك على الدراسات والبحوث العلمية التي وضعها علماء الهيئة والجيولوجيون.

وقال ضحية الأربعاء، لدى مخاطبته الاحتفال بحصاد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إن القطاع بما يمتلك من علماء وخبراء وشباب جيولوجيين، قادر على إنتاج كميات من الذهب تسد الفجوة في الميزانية القومية.

وأشاد بدور الشباب الذين نفذوا المأموريات، بحثاً واستكشافاً وتخريطاً في الصحاري والفيافي والوديان، واصفاً دورهم بالوطني والمهني والأخلاقي.

وهنأ ضحية العاملين بالهيئة على الإنجاز الذي تحقق في 2018، واصفاً استخراج 333 رخصة بحث عام عن المعادن، بأنه مؤشر جيد تستطيع الهيئة بموجبه رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.