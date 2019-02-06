اعتقال صحفي "الجريدة" بالخرطوم

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، الصحفي بجريدة “الجريدة” علي الدالي من داخل مقر الصحيفة بالخرطوم شرق.

وقال صحفيون بالجريدة في تصريحات اليوم الأربعاء، إن أفراد يرتدون الزى المدني اقتحموا مقر صحيفة “الجريدة” ظهر اليوم، واقتادوا الصحفي علي الدالي، دون توضيح الأسباب.

وتعتقل السلطات أكثر من 8 صحفيين منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي، أبرزهم عادل كلر، وحسين سعد، وقرشي عوض بجانب المخرج الصحفي محمد بابكر.

وتشهد البلاد احتجاجات عنيفة منذ ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الخبز، لكن سرعان ما تحولت إلى تظاهرات مناهضة للحكومة وتدعو إلى تنحي البشير.