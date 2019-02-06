إعتقال الصحفي علي الدالي من داخل صحيفة “الجريدة”

الخرطوم: باج نيوز
اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، الصحفي بجريدة “الجريدة” علي الدالي من داخل مقر الصحيفة بالخرطوم شرق.
وقال صحفيون بالجريدة لـ”باج نيوز”، إن أفراد يرتدون الزي المدني إقتحموا مقر صحيفة “الجريدة” ظهر اليوم، وإقتادوا الصحفي علي الدالي، دون توضيح الأسباب.
وتعتقل السلطات أكثر من 8 صحفيين منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي، أبرزهم عادل كلر، وحسين سعد، وقرشي عوض بجانب المخرج الصحفي محمد بابكر.
وتشهد البلاد احتجاجات عنيفة منذ ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الخبز، لكن سرعان ما تحولت إلى تظاهرات مناهضة للحكومة وتدعو إلى تنحي البشير.
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