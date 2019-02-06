كبر يسلم موسفيني رسالة من البشير

سلم نائب رئيس الجمهورية د. عثمان يوسف كبر، الأربعاء، الرئيس اليوغندي يوري موسفيني رسالة خطية من الرئيس المشير عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وأعلن موسفيني وقوف بلاده ودعمها للسودان في المحافل كافة الإقليمية والدولية.

وأطلع نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه الرئيس اليوغندي بالعاصمة كمبالا، على دور السودان في قضايا المنطقة خاصة تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، والتوقيع الذي تم الثلاثاء بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة بين فرقاء جمهورية أفريقيا الوسطى بالخرطوم.

وامتدح الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، جهود السودان الرامية لمعالجة النزاعات وإحلال السلام في دول الجوار الأفريقي، وأكد عمق ومتانة علاقات بلاده بالخرطوم.

من جهته، قال وزير العمل والإصلاح الإداري بحر إدريس ابوقرده، في تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المختلفة بين الخرطوم وكمبالا.

وقال بحسب شبكة الشروق – إن الرئيس موسفيني شكر رئيس الجمهورية على رسالته والتي تؤكد أزلية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)