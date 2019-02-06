ميليشيات الحوثي تحتجز مئات الناقلات المحملة بالنفط في البيضاء

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية والغاز في محافظة البيضاء. وقالت إن هذه الناقلات جاءت من محافظتي مأرب وحضرموت، واحتجزتها الميليشيات في منطقة عفار بمديرية الملاجم، مشيرة إلى أنها تفرض عليها رسومًا جمركية باهظة.

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