وقالت مؤسسة "واعد للأسرى"، إن "الأسير فارس محمد بارود من مدينة غزة، والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، استشهد بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الإحتلال"، وأضافت أن "تكبيرات الأسرى تدوي في سجن ريمون، بعد خبر استشهاد الأسير فارس بارود وسادت حالة غليان واستنفار في صفوف الأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.