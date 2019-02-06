اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

استشهاد أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية

0 نشر
0 0 تبليغ

اخبار الخليج 365 365/ استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بعد معاناة طويلة بسبب الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما جاء في بيان لمكتب "إعلام الأسرى" الفلسطنينيين.
وقال المكتب، إن "الأسير فارس بارود (51 عاماً)، من سكان قطاع غزة، استشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي".

وقالت مؤسسة "واعد للأسرى"، إن "الأسير فارس محمد بارود من مدينة غزة، والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، استشهد بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الإحتلال"، وأضافت أن "تكبيرات الأسرى تدوي في سجن ريمون، بعد خبر استشهاد الأسير فارس بارود وسادت حالة غليان واستنفار في صفوف الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى