محاكمة "" أجانب بترويج القات في أركويت

اخبار الخليج 365 365/ كشفت الشرطة أمس تفاصيل ضبط (4) أجنبيات ورجل يعملون علي ترويج مخدر القات باركويت.

وقال المتحري مساعد شرطة زين العابدين مهدي أمام قاضي محكمة الإرهاب (2) د. إسماعيل إدريس إسماعيل، إن الشاكي أفاد بتوفر معلومات بان هناك من يروجون القات في منطقة اركويت .

وأضاف بان تم استجواب الشاكي وشهود الاتهام علي يومية التحري بجانب استجواب المتهمين وتلي المتحري أفادىتهم أمام المحكمة التي أقروا بها.

ونوه بان بعد التحريات وجهت النيابة تهما تحت المادة (15أ) في مواجهة المتهمين وفي ذات السياق مثل أمام المحكمة الشاكي عريف شرطة يتبع للنظام العام الديم، وأفاد المحكمة بان توفرت معلومة من مصدر بان هناك منزل باركويت يتم فيه ترويج القات يومي الخميس والجمعة.

وبعد الرصد والمتابعة وبأمر تفتيش صادر من النيابة تمت المداهمة وعثر علي قات في احد الغرف وأخر في الحمام، لافتا بان عثر علي عدد (6) أكياس كبيرة بجانب كيسين بحجم صغير وأخري معبأة في أكياس كيلو للبيع مقابل (50) جنيه ليتم توقيفهم واقتيادهم للقسم وتدوين بلاغ في مواجهتهم، وقطعت المحكمة موعدا في فبراير لسماع شهود الاتهام.