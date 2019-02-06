اخبار الخليج 365 365/ غادر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية غاضبًا لاعتراضه على حضور رئيس نادي الزمالك رغم بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". ءء ويعقد اتحاد الكرة اجتماعًا حاليًا مع رؤساء أندية الدوري المصري الممتاز لبحث حل مناسب لجميع الأطراف بخصوص مباريات الدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي المصري ينسحب من اجتماع إنقاذ الجبلاية بسبب رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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