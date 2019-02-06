تسريب تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد "مفاجأت بالجملة"

اخبار الخليج 365 365/ كشفت تقارير إسبانية، تشكيلة برشلونة التي ستواجه ريال مدريد، مساء اليوم، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسربت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تشكيل البلوجرانا، حيث أكدت بأن فالفيردي سيدخل مواجهته ضد ر يال مدريد بدون أن يكون ليونيل ميسي أساسيًا في تشكيل البرسا.

وأضافت، أن ميسي سيجلس على مقاعد البدلاءـ حيث من المتوقع أن يدفع به فالفيردي حسب مجريات المباراة ضد الفريق الملكي.

وجاءت تشكيل البرسا التي كشفت عنها الإذاعة على النحو التالي :-

تير شتيجين، نيلسون سيميدو، خوردي ألبا، جيرارد بيكيه ، كليمو لونجليه، سيرخيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرثر ميلو، فيليبي كوتينيو، سيرجي روبيرتو، ولويس سواريز.