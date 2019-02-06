موجز "السودان 365".. حقيقة الدعوة للإضراب بالبلاد

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الرئيس البشير يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا الأسبوع المقبل

يشارك المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في القمة رقم (32) لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا، والتي تنعقد يومي (10-11) فبراير ولمدة يومين، تحت شعار (عام اللاجئين والنازحين داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا).

وقال د. الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية في تصريح لـ(smc) أن الرئيس البشير سيقود وفد السودان للمشاركة قمة القادة الأفارقة والتي تسبقها إجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية الإفارقة.

وتوقع وزير الخارجية أن يلتقي رئيس الجمهورية بعدد من القادة الأفارقة على هامش إنعقاد القمة لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية .

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسى خلال أعمال القمة رئاسة الإتحاد الإفريقي من الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي.

النيابة تستجوب رجال أمن حول وفاة "المعلم"

كشف النائب العام، عمر أحمد محمد، معلومات جديدة عن التحريات في حادثة وفاة المعلم أحمد الخير عوض، بمنطقة خشم القربة، مبيناً أنه تم استجواب المعتقلين مع المرحوم، وبعض أفراد جهاز الأمن، والطبيب الذي أجرى التشريح.

وقال النائب العام في لقاء مع وفد نقابة المعلمين، أمس، إن النيابة تسلمت التشريح المبدئي، وفي انتظار التقرير النهائي لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشار إلى أنه وجه وكلاء النيابة كافة بالاستعجال في التحريات، مؤكداً اختصاص النيابة العامة في المسائل الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.

وأضاف "التحقيقات التي تجريها الجهات الأخرى هي وفقاً لقوانين تنظر في مسائل لا علاقة لها بتسيير دفة التحريات".

تخصيص مشروعات انتاجية للمعاشيين بالخرطوم

دعا المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية، معتصم السيد هاشم، لتخصيص عدد من المشروعات الانتاجية للمعاشيين ومبالغ مالية بالإضافة الى بطاقة ترحيل وأسواق بيع مخفض خاصة مع وجود (70%) من معاشيي السودان بولاية الخرطوم.

واعلن عن افتتاح (4) مراكز اجتماعية منتجة خلال الشهر الجاري، وافتتاح مدينة الخرطوم الاجتماعية.

وأشار هاشم عدد من الحزم المتكاملة لتخفيف حدة الفقر لفئات الطلاب والمرأة والفئات الخاصة والأسر البديلة وتمكين الريف بمشاريع إنتاجية وخدمية بإدخال عدد من القرى في مشروعات التمكين الاجتماعي.

الاتحادات المهنية: اي اتحاد يدعو للاضراب لايمثلنا

أعلن رئيس مجلس تنسيق الاتحادات المهنية السودانية، الوسيلة حسن منوفلي، أن المجلس هو الجسم الشرعي للاتحادات المهنية والقائم على تطوير المهنة تاريخيا ويضم مجموعة من الاتحادات كل منها يقوم بتطوير مهنته.

وقال منوفلي " إن أي جسم آخر ينادي باسم المهنيين ويدعو للإضراب أو الاعتصام وغيره من الأعمال السلبية لا يمثل المجلس ".

وأضاف قائلا " المجلس أنشئ منذ زمن بعيد وتطور حتى أصبح مجلس اتحادات مهنية ويشمل مجموعة من الاتحادات كل قائم على تطوير المهنة.

وتابع منوفلي بقوله "إن المجلس يضطلع بدور خارجي كبير عالمياً وعربياً وإفريقيا وتبوأ رئاسة بعض المناصب العربية، مضيفاً أن للمجلس جوانب اجتماعية يقوم بها في إطار تقديم الخدمات بالتنسيق الكامل بين الاتحادات للارتقاء بتقديم خدمة متميزة للجميع، مشيدا برئاسة الجمهورية للمساهمة الكبيرة في ترقية المجلس.