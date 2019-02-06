المجلس الأوروبي: هناك مكان خاص في "جهنم" لمؤيدي "بريكسيت"

اخبار الخليج 365 365/ قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن هناك "مكاناً خاصاً في جهنم" لمن اقترحوا أساساً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه "في هذا الوقت، في ظل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من شهرين، يتعين على الجانبين التركيز على تجنب خروج فوضوي لبريطانيا" بدون اتفاق".

وأوضح" هناك إحساس بالمسؤولية يدعونا أيضاً للاستعداد لفشل محتمل".

وكان توسك يتحدث قبل لقاء مع رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار، وقبل يوم من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبروكسل لمناقشة بدائل ممكنة لحل الخلاف المتعلق بالحدود الايرلندية.

ويشار إلى أن النواب البريطانيين مازالوا مختلفين بشأن اتفاق الخروج الذي وقعت ماي عليه مع الدول الأوروبية.

ويحوى الاتفاق على فقرة تقضي باستمرار فتح الحدود الايرلندية في حال لم تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري طويل المدى.

وأكد توسك موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بأن اتفاق الخروج نهائي، وأن الاتحاد لن يقدم عروضاً جديدة، وقال إن "سمة رئيسية بفقرة "الباكستوب" شبكة الأمان بشأن الحدود الإيرلندية هي الأمن"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي نفسه أولا مشروع سلام"، كما أوضح " لن نقامر بالسلام أو نضع مدة صلاحية للمصالحة".

والتقت ماي اليوم بزعماء حزب الستر الوحدوي وحزب التحالف في بلفاست، كما من المقرر أن تجرى مباحثات مع الحزب الوحدوي الديمقراطي وحزب شين فين الإيرلندي.

ومن المتوقع أن تهيمن على المباحثات خطة ماي لإجراء تغيرات على الفقرة المتعلقة بشبكة الأمان.

وقالت زعيمة الحزب للصحافيين ماي لو ماكدونالد وهي في طريقها للقاء ماي "سوف نوضح مجدداً لماي أن الباكستوب، البروتوكول الإيرلندي هو ما نريده".

وأضافت "هذا رأي الجميع بين مواطني إيرلندا والحياة السياسية باستئناء الحزب الوحدوي الديمقراطي".

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