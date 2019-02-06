الإمارات تنفي حبس مواطني بريطاني بسبب قطر

نفت الإمارات العربية المتحدة التقارير التي ذكرت أنها احتجزت مواطنا بريطانيا لدعم قطر خلال بطولة كرة القدم.

ووفقاً لبيان صادر عن سفارة الإمارات في المملكة المتحدة ، قالت الدولة إن المواطن السوداني-البريطاني المزدوج وجهت إليه تهمة "إضاعة وقت الشرطة والإدلاء ببيانات كاذبة".

وأكدت السفارة أنه لم يتم القبض عليه لارتدائه قميص منتخب قطر. وكما اعلنت السلطات في الشارقة أن علي عيسى أحمد قدم نفسه إلى مركز الشرطة هناك في يناير ، مدعياً أنه تعرض لمضايقات وضرب من قبل مشجعي كرة القدم الإماراتيين بسبب هتافاتهم للفريق القطري في بطولة نادي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونقلته الشرطة إلى المستشفى ، حيث استنتج الطبيب الذي فحصه أن جروحه لا تتفق مع روايته للأحداث ويبدو أنها مصابة بنفسه".

وأضاف البيان أن أحمد "اعترف" بالجرائم وأنه سيحاكم الآن. "ونحن على اتصال بسفارة المملكة المتحدة وتتبعت الإجراءات القانونية.