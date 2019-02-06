الوطني يؤكد الحرص علي الاستقرار بـ"افريقيا الوسطي"

وقال الصادق، خلال اللقاء بأطراف التفاوض من إفريقيا الوسطى، لتقديم التهنئة بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى إنابة عن نائب الرئيس للشئون الحزبية دكتور فيصل حسن إبراهيم، إن اللقاء ناقش الخطوات الإيجابية التي تمت في إطار تحقيق السلام بإفريقيا الوسطى.
وأشار الي انعكاس ذلك على دول الجوار بالإضافة إلى اهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه وضرورة التمسك به من أجل استقرار المنطقة.
وأشاد أمين أمانة إفريقيا بحزب المؤتمر الوطني بالدور الفاعل لأطراف التفاوض كافة واستجابتهم لمساعي السودان التي تكللت بالنجاح، مبينا أن ذلك يؤكد حرص الجميع على تحقيق السلام بالإقليم.وجدد اهتمام حزب المؤتمر الوطني بقضايا السلام والتنمية في إفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن السودان تجمعه علاقات طيبة مع إفريقيا الوسطى وأن أواصر الترابط بين شعبي البلدين ممتدة ومتجذرة.
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