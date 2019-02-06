الشرطة التشيكية تعتقل مجموعة مشجعين صرب

وقال دانيك للصحفيين: "بعض المواطنين الصرب المحتجزين يُشتبه في قيامهم بسرقة بسيطة، والبعض الآخر أنهم أفسدوا جدران محطة الوقود بطلاء الرذاذ".

وأشارت الشرطة إلى أن العشرات من مشجعي نادي كرة السلة "بارتيزان" في بلغراد كانوا عائدين من ألمانيا بالحافلة بعد المباراة التي خسروها الليلة السابقة في برلين.

وأضافت الشرطة، توقفت الحافلة على مشارف براغ، للتزود بالوقود، واقتحم المشجعون مبنى محطة غاز وبدأوا بنهب كل شيء من الرفوف من الإلكترونيات الصغيرة إلى ألواح الشوكولاتة وألعاب الدببة، دون دفع ثمن البضائع. بينما قام الركاب الآخرون للحافلة في هذا الوقت بطلاء جدران المحطة بنقوش مختلفة باستخدام الرذاذ.

وقد تمكنت الشرطة، من أجبار المشجعين على إعادة البضائع التي أخذت من رفوف المحطة.