وقال د. الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية في تصريح لـ(smc) أن الرئيس البشير سيقود وفد السودان للمشاركة قمة القادة الأفارقة والتي تسبقها إجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية الإفارقة.
وتوقع وزير الخارجية أن يلتقي رئيس الجمهورية بعدد من القادة الأفارقة على هامش إنعقاد القمة لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية .
ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسى خلال أعمال القمة رئاسة الإتحاد الإفريقي من الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البشير يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.