الخرطوم: باج نيوز أعلن الجهاز الفني للمريخ يامن الزولفاني التشكيلة التي سيدفع بها في مباراة اليوم”الأربعاء” أمام أهلي الخرطوم ضمن بطولة الدوري الممتاز. وتضم القائمة كل من منجد النيل، أمير كمال، محمد حماد الجس، حمزة داؤود، أحمد آدم، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب. وسيقود خط الهجوم كلاً من خالد النعسان، محمد عبد الرحمن. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في تشكيلة المريخ أمام أهلي الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.