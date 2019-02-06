مصر تنفي محاولة اختطاف طائرة سودانير

نفت سلطات الطيران المصري، يوم الثلاثاء، محاولة اختطاف طائرة سودانية، يوم الإثنين، كانت فى طريق عودتها من العاصمة القاهرة إلى الخرطوم. وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان، إن “محاولة اختطاف طائرة سودانية في طريق عودتها عار تماماً عن الصحة”.

وأوضحت أن “طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز 300-737 B أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم، وعلى متنها 91 راكباً (سودانيو الجنسية)، من بينهم 26 مرحلاً (لم توضح أسباب الترحيل أو تفاصيل عنهم)”.

وتابعت بحسب ما نقلته شبكة الشروق – “قبل هبوط الطائرة مباشرةً بمطار الخرطوم انتابت أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج، نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة وتمت السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية فشل اختطاف طائرة تتبع للخطوط الجوية السودانية، يوم الإثنين، في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن المحاولة تمت من قبل راكب حاول الدخول إلى كابنية القيادة لاختطاف الطائرة، غير أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الوضع والقبض عليه، وأكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم.

وأوضحت أن الراكب الذي حاول دخول الكابنية بقصد اختطاف الطائرة، هو ضمن عدد من الركاب المبعدين من مصر لأسباب تتعلق بالهجرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)