الفيفا يرسل مبلغ ضخم لخزينة لإتحاد الكرة السوداني

وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” الاتحاد السوداني لكرة القدم تلقي دعم مقداره 500 ألف دولار من الفيفا. كجزء من مستحقاته طرف الفيفا لدعم مشروعاته المختلفة ويتوقع ان يتسلم اتحاد الكورة نصف مليار دولار خلال الفترة القادمة والتي ستنعش خزينتة ماديًا.

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