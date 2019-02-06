وقفة احتجاجية لخريجي جامعة الخرطوم والشرطة تفرقها بالقوة

نفذ خريجو جامعة الخرطوم، وقفة سلمية أمس، احتجاجاً على الأوضاع الحالية في السودان، وطالبوا بتنحي الحكومة.

وشهد شارع الجامعة وجوداً مكثفاً للسلطات التي تمركزت في الاماكن المحددة للوقفات الاحتجاجية المعلنة من قبل تجمع المهنيين السودانيين، ورصدت (الجريدة) تواجداً للسلطات أمام الجامعة ووزارة الصحة والسلطة القضائية.

وفرقت القوات الشرطة تظاهرة خريجي جامعة الخرطوم بالغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال عدد منهم، ونادى المحتجون بتنحي النظام وطالبوا بالحرية والسلام والعدالة.

وحسب المتابعات فإن المحتجين تجمعوا أمام بوابة كلية الآداب لكن السلطات منعتهم من التجمع بحجة عدم السماح بالتجمعات، ثم تجمع أكثر من 350 من الخريجين والخريجات أمام قسم الأثآر، قبل أن يتم تفريقهم من الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع مما ادى لاختناقات وسط المتظاهرين، وذلك وفقاً لشهود عيان.