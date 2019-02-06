الإمارات تنفي القبض على بريطاني من أصول سودانية بسبب تشجيع قطر

نفت الإمارات صحة تقارير ذكرت أنها ألقت القبض على رجل بريطاني ذي أصول سودانية بتهمة إبداء التعاطف مع قطر ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي استضافتها أخيراً، وقالت إنه متهم بالتقدم ببلاغ كاذب للشرطة يتعلق بتعرضه لاعتداء.

وكانت صحيفة “جارديان” البريطانية ذكرت أن علي عيسى أحمد اُحتجز بتهمة إبداء التعاطف مع قطر بسبب ارتداء قميص المنتخب القطري خلال مباراة في البطولة.

وأصبح إبداء التعاطف مع قطر جريمة يعاقب عليها القانون في الإمارات منذ يونيو حزيران 2017 عندما قررت قطع العلاقات مع قطر بسبب مزاعم دعمها للإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الوزارة تقدم المساعدة “لرجل بريطاني” أُلقي القبض عليه في الإمارات وتتواصل مع السلطات المحلية.

وقالت الحكومة الإماراتية في بيان إن أحمد الذي يحمل أيضاً الجنسية السودانية توجه إلى مركز للشرطة في إمارة الشارقة للإبلاغ عن تعرضه لمضايقات واعتداء من مشجعين للمنتخب الإماراتي.

وأضاف البيان “نقلته الشرطة إلى مستشفى حيث خلص طبيب فحصه إلى أن الإصابات التي ألمت به لا تتوافق مع روايته بشأن الأحداث ويبدو أنها ناجمة عن إصابته لنفسه”.

وذكر البيان أن أحمد اعترف في وقت لاحق بالإدلاء ببلاغ كاذب وإضاعة وقت الشرطة بعد توجيه الاتهامات له يوم 24 يناير كانون الثاني، مضيفاً أنه سيمثل للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي. ولم يتضح على الفور العقوبة التي قد يتعرض لها أحمد في حال إدانته.