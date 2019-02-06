السودان: “المعادن” تلتزم بسد فجوة الاقتصاد القومي

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية، التزامها بسد الفجوة في الاقتصاد القومي وتحقيق عائدات مقدرة تسهم في إخراج الدولة من أزمتها الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية ارتفع بموجبها التضخم إلى 72.94% بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وأكد وزير الدولة بوزارة النفط والمعادن، عوض ضحية، لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية لحصاد العام يوم (الأربعاء)، مقدرة العاملين بالوزارة على تحقيق الالتزام الذي قطعوه أمام رئيس مجلس الوزراء بتحقيق عائدات تقدر بـ (3) مليارات دولار لسد نصف فجوة عجز الميزان الخارجي.

ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، تصدر الذهب قائمة الموارد الرئيسة لخزينة الدولة.

وكشف ضحية عن إصدار وزارته لعدد (333) رخصة بحث عام خلال العام الماضي و(37) رخصة بحث مطلق بالإضافة إلى 27 رخصة تعدين و11 رخصة مخلفات التعدين.

وأشار المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية ، د. محمد أبو فاطمة، إلى جملة تحديات تواجه عمل الهيئة من بينها عدم كفاية الكادر الفني المدرب.

وكشف عن وجود (725) كادر في ظل احتياج الهيئة إلى (2) ألف كادر، والعمل على تحسين المعينات الحقلية والإدارية بجانب توفير طائرة للمسح الجيوفيزيائي والعمل على توطين صناعة الحديد والاسمنت الأبيض.

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