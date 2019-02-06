بالفيديو.. شاهد الزواج الأسطوري الذي لم يشهد السودان مثله..تم تصويره بأحدث الأجهزة و النجمة “لوشي” من ضمن “الشباين”

أجمع ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان على أن زواج المصور (همام حمدين), و (مرادي رشيدي) يبقى واحد من أشهر وأفخم مناسبات الزواج التي شهدها السودان مؤخراً.

وبحسب المتابعات فإن الزواج الذي تم في العام 2016 كان شغل الأسافير كثيراً, حيث تم تداول صور الفرح على نطاق واسع وسط ذهول المتداولين والرواد في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على الزواج إلى أن صداه ما زال يتردد, حيث ظل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة إعادة لفيديو وصور الفرح الذي شهدته صالة الوداد بالخرطوم.

ويشير موقع النيلين إلى أن أكثر ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل هو الترتيبات الرائعة والأجواء الجميلة التي شهدتها الصالة, إضافة إلى المظهر الجميل والأناقة العالية لصديقات العروس (الشباين) وكانت أبرزهم النجمة السودانية الشهيرة “لوشي” والتي لم يلمع بريقها في ذلك الوقت.

وقد تغني في الفرح الذي وصف في ذلك الوقت بالأسطوري أبرز المطربين السودانيين وعلى رأسهم الفنان طه سليمان, والفنان شكر الله عز الدين, والفنان عبد الله كنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)