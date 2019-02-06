افتتاح مركز الطب النفسي الشهر المقبل

أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور بابكر محمد علي، عن افتتاح مركز الطب النفسي ومركز المسالك البولية النسوية بمستشفى الخرطوم التعليمي، في شهر مارس المقبل، بعد إعادة تأهيلهم تأهيلا كاملا. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لعمليات الصيانة التأهيلية لمركز الطب النفسي ومركز المسالك البولية النسوية بمستشفى الخرطوم التعليمي توطئة لافتتاحه.

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