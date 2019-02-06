قرار مرتقب بتعطيل اجراءات ترشح البشير مدي الحياة

من المقرر أن يصدر رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، خلال الأيام المقبلة قراراً يقضي بتعطيل عمل اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية تنفيذاً لرغبة تحالف قوى “2020” بإيقاف كمقترح للوصول لحل للوضع الراهن.

ويعقد النواب المعينون في البرلمان مؤتمر صحفي بالبرلمان اليوم الاربعاء حول الوضع الراهن بالبلاد، حيث تبقى للرئيس عمر البشير عقبة تعديل الدستور ليتسنى له التمديد لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2020.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"اخبار الخليج 365 365"، عن اتجاه لوقف إجراءات تهدف إلى إدخال تعديلات على دستور البلاد.

وتوقع المصدر البرلماني إن يتوافق رئيس البرلمان مع اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية التي ترأسها نائب رئيس البرلمان بدرية سلمان وعثمان آدم نمر رئيس لجنة التشريع والعدل نائباً للرئيس حول عملية تعطيل التعديلات.

وقاربت الاحتجاجات في البلاد دخول شهرها الثاني، مع تصعيد في سقوفاتها من المناداة بتعديل الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة برحيل النظام.

وقال رئيس لجنة السياحة والثقافة بالإنابة عثمان أبو المجد، إن نواب الحوار “20 نائباً” يعتزمون تقديم “17” مقترحاً كحلول للوضع الراهن أبرزها المطالبة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني خاصة ما يتعلق بالسلام الشامل وتحقيق متطلبات العيش الكريم قبل حلول العام 2020م.

وسلم 294 نائباً ممثلين لـ33 حزباً سياسيا داخل «الهيئة التشريعية القومية»، نهاية العام الماضي مذكرة لرئيس البرلمان تطالب بتعديل المادتين 57 – 178 من الدستور السوداني، تتعلقان بدورات رئاسة الجمهورية بأن تكون الدورات مفتوحة دون تحديد بدلاً عن دورتين في الدستور الحالي، وسلطة الرئيس في عزل الولاة المنتخبين بواسطة المواطنين.