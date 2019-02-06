مشاريع للعاملين كـ(عمل إضافي) لزيادة الانتاج الزراعي

وبحث الوزير خلال اللقاء بوفد الإتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة يوسف على عبدالكريم رئيس الاتحاد، بحث آليات تخفيف اعباء المعيشة عن كاهل العاملين بإستغلال جزء من الاراضي والمشروعات التي لم يتم الاستفادة منها علي ان يتم تمويلها عبر التمويل الأصغر وتساهم بذلك في أسواق البيع المخفض وتعود بالفائدة للعاملين.
وأكد حسب النبى إستعداد وزارته لدعم الشراكة وأي عمل إنتاجي يزيد من دخل العمال ووجه بتكوين لجنة مشتركة برئاسة الوكيل تضم قطاع البساتين والقطاع المطري وإتحاد نقابات عمال السودان لتوفير الاراضي المطلوبة للمشروع .من جانبه ثمن رئيس الاتحاد يوسف على عبدالكريم دور القطاع الزراعي في تخفيف أعباء المعيشة بإعتبار الزراعة هي المخرج الأساسي من الضائقة المعيشية وطالب بتعاون إبداعي متكامل بين الاطراف المعنية.
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