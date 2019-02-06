الحكومة السودانية توجه بتنفيذ تلك الخطة

وقال أمس خلال لقائه العاملين بوزارة النفط والغاز والمعادن، إنّ المُنتج حالياً 93,8 طن من الذهب، وَشَدّدَ على أهمية استدامته والإحاطة به وزيادة الإنتاج والعَمل على استقرار سعر الصرف خلال العام الحالي.
وأرجع موسى السبب الأساسي لمُشكلات البلاد إلى عجز الميزان الخارجي، بجانب العوامل غير الموضوعية والتّوقُّعات الخاطئة مِمّا تسبّب بالهلع في السوق والهزّة في الاقتصاد وعدم اليقين نحو المُستقبل، مُبيِّناً أنّ العجز الخارجي خارج النظام المصرفي ولا بُد من التّحكُّم فيه لأنّه خارج سيطرة الدولة، كما أنّه يُخضع لآليات السُّوق الذي تتحكّم فيها قوى خارج إرادة الدولة بالشكل المُباشر.
وأضاف: العجز يتجلّى كل مرة في أزمات الوقود والنقود، مُشدِّداً على وضع الآليات اللازمة لدعم الخُبز، مُشيراً إلى أنّه بعد ذهاب النفط ظلّت واردات السودان سنوياً حوالي 9 مليارات دولار ونصف، فيما تبلغ الصادرات غير النفطية حوالي 2.5 مليار دولار فقط، وصادرات المعادن المُحاط بها حوالي مليار دولار.
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