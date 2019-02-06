إديس ابابا تنفي التهديد بقطع علاقاتها مع الخرطوم

نفت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، تقارير إخبارية تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بأن وزير الخارجية ورقنه غبيهو، هدد السودان بقطع العلاقات الدبلوماسية حال عدم تشديد الرقابة والسيطرة على تهريب الأسلحة غير المشروعة عبر الحدود المشتركة.

وقال المتحدث باسم الخارجية نبيات جيتاشو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن ماتم تدواله بأن وزير الخارجية ورقنه هدد السودان بقطع العلاقات الدبلوماسية، مُطالباً إياه رسمياً بالسيطرة على تهريب الأسلحة عبر الحدود بينهما، لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن صحيفة "ريبورتر" التي نقلت خطاب الوزير استخدمت حديثه خارج السياق، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الصحيفة عن الموضوع وقدمت اعتذارها.

وأوضح المتحدث أن علاقات البلدين وثيقة وتاريخية لا يمكن قطعها بشكل بسيط، وأضاف "أن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا".

وذكر أن السودان وإثيوبيا يعملان بالتنسيق التام لمحاربة الأسلحة المهربة غير القانونية.

وكان وزير الخارجية ورقنه جبيو، قدم تقريره إلى مجلس النواب الثلاثاء الماضي، بحسب صحيفة "ريبورتر"، ونقلت أن الوزير أشار إلى انخفاض في مستوى الأسلحة النارية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية عدا الحدود مع السودان، إذ سجل أكبر عدد من الأسلحة المهربة إلى البلاد.