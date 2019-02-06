الحكومة تقر بضعف السيطرة على إنتاج التعدين

أقرت وزارة النفط والغاز، بضعف سيطرة الدوله على إنتاج التعدين وكشفت عن إنتاج 8 ,93 طناً من الذهب خلال العام المنصرم، تم السيطرة على 22 طناً منه فقط واعتبرت أنه لا بد من تغيير ذلك .

ووصف وزير النفط أزهري عبد القادر، المحافظة على أرواح المعدنين بالخط الأحمر، وكشف أن أعداد الذين توفوا جراء التعدين الأهلي خلال العام الماضي بلغ 84 شخصاً، بينهم 18 فى التعدين المنظم، معتبراً أنه عمل غير مقبول فى كل أنحاء العالم.

وأكد أنهم يتحملون جزء من المسؤولية متعهداً بمعالجتها.

وقال خلال حديثه فى زيارة رئيس مجلس الوزراء لوزارة المعادن إن الهدف الرئيس يتمثل بالنسبة لهم، في تعظيم نصيب الدولة من المعادن مؤكداً إيقاف إصدار أي اتفاقيات جديدة فى الوقت السليم ودون حدوث ربكة.

وأشار إلى أهمية عمل بورصة الذهب والمصفاة بالمعايير العالمية لإنتاج الذهب إضافة لبعض الإجراءات الأخرى.