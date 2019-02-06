الرياض: سلام فرقاء افريقيا الوسطي يحسب لحكومة البشير

وصف سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر، توقيع اتفاق السلام والمصالحة بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالحدث التاريخي الذي يحسب للسودان حكومة وشعباً في خطواته لتحقيق السلام في دولة جارة.

وكانت الخرطوم شهدت يوم الثلاثاء، توقيع اتفاق السلام بين فرقاء أفريقيا الوسطى بحضور رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونظيره رئيس أفريقيا الوسطى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وعدد من ممثلي الدول والحكومات.

وقال السفير، إن السلام هو أساس التنمية ومن دونه لا تتحق، وأضاف قائلاً "دون شك الاتفاق تاريخي والذي وقع بالأحرف الأولى، ونتوقع بعد أسابيع قليلة يتم التوقيع عليه"، آملاً أن يتحقق السلام.