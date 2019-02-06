المرشح الأول لخلافة ميسي في تشكيلة برشلونة بالكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أمامه عدة حلول لتعويض غياب نجم الفريق ليونيل ميسي المحتمل أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن فالفيردي سيعتمد على أفضل لاعبيه، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، كما فعل ضد إشبيلية، وسيبدأ بأفضل 11 لاعبا.

وأضافت الصحيفة أن قرار مشاركة ليونيل ميسي سيعود إلى اللاعب نفسه، ومدى إحساسه بقدرته على اللعب وتخطي الإصابة تماما دون أي مخاطرة.

وتابعت الصحيفة أنه في حالة غياب ليونيل ميسي عن المباراة، فهناك أكثر من حل أمام إرنستو فالفيردي، لإيجاد القطعة المفقودة في الهجوم خلال الكلاسيكو.

وسيكون المرشح الأول لخلافة ميسي هو الدفع بالجناح مالكوم ليقود الهجوم بجانب الثنائي سواريز وكوتينيو، فيما سيكون المرشح الثاني هو الدفع باللاعب الشاب كارليس ألينيا، أما الخيار الثالث سيكون الدفع بالمهاجم الجديد كيفن برينس بواتينج.