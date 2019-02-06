جنوب دارفور: تخطيط (30) الف قطعة لتكون سكنا للنازحين

أكد والي جنوب دارفور بالانابة طه عبد الل، وزير التخطيط العمراني، أن الولاية تشهد أمنا واستقرارا وسلاما ساهم في عودة (102) قرية من نازحي المعسكرات عودة طوعية بجانب اندياح مشروعات كبيرة في الطرق من نيالا إلى المحليات.

ولفت طه لدى لقائه مع المندوب القطري لمنظمة اليونسيف عبد الله الفاضل، الى تخطيط (30) الف قطعة درجة ثالثة لتكون سكنا للنازحين بالولاية.

وأشار الى ان مناطق العودة الطوعية أصبحت جاذبة للعائدين من معسكرات النازحين، لافتا الى عدم وجود التمرد بالولاية سوى جيوب في جبل مرة تابعة لعبد الواحد محمد نور.

وتابع "انه بالضرورة عودة كل معسكرات النازحين الى قراهم الاصلية وفق الخيارات التي حددتها حكومة الولاية منها العودة إلى مناطقهم الاصلية التي نزحوا منها، تخطيط مناطق جديدة وتخطيط المعسكرات الحالية للنازحين فيها".

ولفت المندوب القطري لليونسيف عبدالله الفاضل الى انها من أكبر المنظمات التي تعمل في الاغاثة والتنمية ولديها شراكات مع التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطفولة والشرطة والجمعيات الخيرية، منوها الى أن دعمهم في العام الماضي بلغ (8) ملايين دولار .