السجن في مواجهة مدانين بحيازة سلاح

قضت محكمة الخرطوم جنوب، بتوقيع عقوبة السجن لمدة (سنة)، وذلك في مواجهة مدانين بجيازة (سلاح) بدون ترخيص، على خلفية القبض عليهم وفي معيتهما عدد (2) طبنجة.

وبحسب التفاصيل فإن المدانين صديقان، وإن شاباً كان قد تناقش مع أحدهما أثناء جلوس مجموعة من الشباب حول بائعة شاي بمنطقة الردمية بالخرطوم، فأخرج المدانان أسلحتهما لإرهابه.

وكان من بين الجلوس أحد أفراد المباحث، فتم القبض على المتهمين وبحوزتهما الأسلحة، وتم تقديمهما للمحاكمة بمخالفة نص المادة (26) من الأسلحة والذخيرة، فكانت إجراءات المحاكمة، حيث أمرت المحكمة بمصادرة الطبنجات لصالح سلاح الأسلحة.