الاتحادات المهنية: اي اتحاد يدعو للاضراب لايمثلنا

أعلن رئيس مجلس تنسيق الاتحادات المهنية السودانية، الوسيلة حسن منوفلي، أن المجلس هو الجسم الشرعي للاتحادات المهنية والقائم على تطوير المهنة تاريخيا ويضم مجموعة من الاتحادات كل منها يقوم بتطوير مهنته.

وقال منوفلي " إن أي جسم آخر ينادي باسم المهنيين ويدعو للإضراب أو الاعتصام وغيره من الأعمال السلبية لا يمثل المجلس ".

وأضاف قائلا " المجلس أنشئ منذ زمن بعيد وتطور حتى أصبح مجلس اتحادات مهنية ويشمل مجموعة من الاتحادات كل قائم على تطوير المهنة.

وتابع منوفلي بقوله "إن المجلس يضطلع بدور خارجي كبير عالمياً وعربياً وإفريقيا وتبوأ رئاسة بعض المناصب العربية، مضيفاً أن للمجلس جوانب اجتماعية يقوم بها في إطار تقديم الخدمات بالتنسيق الكامل بين الاتحادات للارتقاء بتقديم خدمة متميزة للجميع، مشيدا برئاسة الجمهورية للمساهمة الكبيرة في ترقية المجلس.