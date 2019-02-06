شددت رئيس لجنة القانون والبنى التحتية والسلام بمجلس تشريعي النيل الأزرق، انتصار عمر، على ضرورة إيجاد معالجات عاجلة لصيانة وتأهيل السور الحديدي لكبري "الرصيرص-الدمازين" لضمان سلامة المواطنين. وتفقدت انتصار رفقة اعضاء اللجنة الكبري، على أثر حادث سقوط عربة نقل يوم الثلاثاء في النيل توفي على أثره 3 افراد. وامنت اللجنة على اهمية المعالجة العاجلة للاجزاء المتهالكة والضعيفة بالسور ومراعاة تحقيق شروط الأمان والمتانة.

وامنت اللجنة على اهمية المعالجة العاجلة للاجزاء المتهالكة والضعيفة بالسور ومراعاة تحقيق شروط الأمان والمتانة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثلاثة اشخاص لسقوطه سيارته من جسر "الرصيرص-الدمازين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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