"العلوم الصحية": نحو (17) الف طالب قيد الدراسة

كشفت أكاديمية العلوم الصحية عن تخريج 45,694 خريج وخريجة من المركز وأفرعه بالولايات من حملة الدبلومات والبكالوريوس منذ تأسيسها ووجود 17,093 طالب وطالبة قيد الدراسة، فى ظل وجود جملة من التحديات ظلت تواجه مسيرة الاكاديمية أبرزها إجازة القانون.

كما أشارت الي اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي بالمركز والفروع وإكمال الشواغر فضلا عن زيادة الميزانيات واستبقاء الكوادر وتشييد مقر الرئاسة.

ووجه وزير الصحة الخير النور عقب استماعه لتنوير عن الأكاديمية خلال زيارته لرئاستها بالخرطوم، بالإسراع في إعداد قانون الأكاديمية للدفع به للجهازين التنفيذي والتشريعي.

ولفت إلى ضرورة عرض الإنجازات المحرزة لطرحها على متخذي القرارات تعضيدا لدور الأكاديمية ودعمها بالميزانيات خاصة وأنها نجحت في سد النقص في الكوادر المساعدة بالبلاد ووفرت فرص العمل بجانب توطين الخدمات بالولايات، متعهدا بالسعي لحل العقبات .

واعتبر الوزير وجود 16 فرعا للأكاديمية واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي وفقا للمعايير المطلوبة مكسبا كبيرا للسودان، لافتا إلى أن 3 فروع أخرى ستضاف عقب اعتمادها ليرتفع عددها إلى 19 فرعا بكل الولايات.