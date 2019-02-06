وزيرة التنمية بالخرطوم: الاحتجاجات ليس "ثورة جياع"

نفت وزيرة التنمية الاجتماعية بالخرطوم، امل البيلي، أن تكون الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم هي ثورة جياع وقالت "المحتجون شباب الغالبية منهم ميسورو أو متوسطو حال.

وقالت البيلي "نسعى لتحسين بيئة التمويل الأصغر الذي يمثل رافعة لتخفيف حدة الفقر "، وزادت "لا نقل فشل تماماً لكنه يحتاج لتحسين البيئة.

وثمنت قرار إلغاء رئيس الجمهورية لضريبة القيمة المضافة الذي يسهم في زيادة اعداد المستفيدين من التمويل الاصغر.

وأقرت بتغيير كبير خلال السنوات الاخيرة بعد تحديد نسبة الفقر في (26%) مضيفة بالقول "لكننا لسنا الجهة المخولة بتحديد نسبة الفقر".

وأكدت تنامي معدل الفقر وقالت "نحن مسئولون عن الشرائح الضعيفة وسياساتنا المقبلة من الرعاية الى التنمية".