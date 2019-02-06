النيل الازرق: ادوار ايجابية للدفاع الشعبي في اسناد المجتمعات

وشرف الطريفي و قائد الدفاع الشعبي قطاع النيل الأزرق المقدم موسى عباس، فعاليات انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم الاداء للعام 2018م.
ورحب عاطف يوسف البشير منسق قوات الدفاع الشعبي بالحضور، مشيدا بدعم حكومة الولايه وقيادة الفرقة الرابعة مشاة واللجنة العليا للتعبئة والاستنفار وديوان الزكاة والخدمة المدنية عبر اتحاد العمال لبرامج ومناشط الدفاع الشعبي.
وثمن جهود الهياكل والامراء وقادة الكتائب في انجاح برامج ومناشط العام الماضي واشار الى درجة التنسيق العالية مع قيادة الدفاع الشعبي .وامتدح قائد قوات الدفاع الشعبي نهج الدفاع الشعبي في التقييم والتقويم لتصحيح المسار ومعالجه السلبيات، وقدم عدد من الرسائل للمحليات بغية تحقيق الاهداف المنشودة.
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