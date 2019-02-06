"اتحاد المرأة": الاحتجاجات استغلت من قبل عملاء

أكدت الأمينة العامة لاتحاد المرأة أحلام محمد ابراهيم أن المرأة السودانية وكما حسمت انتخابات 2015 تستطيع حسم التحديات الماثلة، وأشارت الى أن الاحتجاجات استغلت من قبل عملاء لا يريدون للسودان الاستقرار والأمان.

ودعت الى ضرورة إنزال الحملة القومية على مستوى الأحياء والقطاعات بالولاية بمحاورها الإنتاجي والقيمي والسياسي والإعلامي.

واشارت الأمين العام لاتحاد المرأة بالولاية د. أحلام الفكي الى أن اتحاد المرأة قبل تكوين حكومة الوفاق الوطني ساده وفاق وطني من كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية (الاتحاد للجميع ولكل حزبه).

وأشارت الى اهتمام اتحاد الولاية خلال الفترة القادمة بالتمويل الأصغر لكل الراغبين من الأسر ﻹخراجهم من دائرة الفقر والحاجة ليكونوا منتجين .

وأشارت نائب أمينة أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني بثينة خليفة إلى أن التحديات والتحولات كثيرة وكبيرة الداخلية والخارجية والسودان ليس بمعزل عن العالم ، ونادت بضرورة الاعتماد على الذات بالزراعة.

وأضافت بالقول"من يملك قوته يملك قراره"، ونادت بأهمية إشراك الشباب في كل مجالات العمل لإحداث تواصل بين الأجيال .