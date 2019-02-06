تخصيص مشروعات انتاجية للمعاشيين بالخرطوم

دعا المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية، معتصم السيد هاشم، لتخصيص عدد من المشروعات الانتاجية للمعاشيين ومبالغ مالية بالإضافة الى بطاقة ترحيل وأسواق بيع مخفض خاصة مع وجود (70%) من معاشيي السودان بولاية الخرطوم.

واعلن عن افتتاح (4) مراكز اجتماعية منتجة خلال الشهر الجاري، وافتتاح مدينة الخرطوم الاجتماعية.

وأشار هاشم عدد من الحزم المتكاملة لتخفيف حدة الفقر لفئات الطلاب والمرأة والفئات الخاصة والأسر البديلة وتمكين الريف بمشاريع إنتاجية وخدمية بإدخال عدد من القرى في مشروعات التمكين الاجتماعي.