تُجّار: استقرار في الأسعار وانتعاش حركتي البيع والشراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف بعض تُجّار السِّلع الاستهلاكية لـ(السوداني) أمس، عن حُدُوث انتعاشٍ طفيفٍ في حركتي البيع والشراء نتيجة لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة، مشيرين الى استقرار أسعار السلع.

وقال إيهاب محمد تاجر جُملة بالسوق العربي لـ(السوداني) أمس، إن هنالك استقراراً ملحوظاً في أسعار السلع خلال هذه الأيام، وأضاف: الأسواق تشهد انتعاشاً طفيفاً في حركتي البيع والشراء بعد صرف مرتبات العاملين والمُوظّفين بالدولة نقداً، مُبيِّناً أن سعر كيلو العدس استقر في (85) جنيهاً، أما سعر الأرز (60) جنيهاً للكيلو، أما أسعار النشويات (450) جنيهاً للكرتونة وسعر الكيس (25) جنيهاً.

وأكّد تاجر جُملة بسُوق أمدرمان فضّل حجب اسمه، أنّ سعر السكر المُستورد للجوال (50) كيلو بـ(1,250) جنيهاً، أمّا سعر (10) كيلو (255) جنيهاً وجوال كنانة (50) كيلو (1,400 – 1,500) جنيه، مُشيراً إلى أنّ سعر شاي الغزالتين (450) جراماً بلغ (150) جنيهاً، وبلغ سعر كرتونة الصلصة (600) جنيه وسعر العلبة (50) جنيهاً.

وأشار علي عبدربه تاجر بسُوق بحري إلى استقرار الأسعار نتيجةً لركود السُّوق، وقال إنّ الأسواق حالياً تَشهد طلباً وبيعاً جيِّداً في بعض السلع الاستهلاكية، وأضاف: الأسواق تنتعش دائماً مع بدايات كل شهر، مُبيِّناً أنّ سعر دقيق زادنا (17) جنيهاً للكيلو، واستقرت أسعار كرتونة اللبن المُجفّف من الوادي عبوة (200) جرام بسعر (800) جنيه، مُنوِّهاً إلى أنّ مُعالجة مُشكلة شُح السُّيولة بالأسواق ربما تحل ضعف القوة الشرائية وركود السوق.