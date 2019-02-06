برشلونة والريال في مواجهة تكسر العظام في كاس الملك

شهاب محمد - الخرطوم - ريال

الخليج 365 :

يسعى برشلونة لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائى بطولة كأس ملك إسبانيا، عندما يستضيف ريال مدريد فى العاشرة مساء اليوم بملعب “كامب نو” فى ذهاب الدور نصف النهائى من منافسات المسابقة.

وصعد برشلونة للدور نصف النهائى بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوز مقنع من أجل تعزيز آماله فى التأهل إلى نهائى المسابقة والمحافظة على حظوظه فى حصد كأس ملك إسبانيا للموسم الخامس على التوالى قبل السفر إلى العاصمة مدريد لملاقاة الريال يوم 27 فبراير الحالى بملعب سانتياجو برنابيو فى مباراة الإياب.

وسيكون الفوز العريض الذى حققه برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما يوم 28 أكتوبر الماضى بملعب “كامب نو” ضمن منافسات الدورى الإسباني الليجا عالقا فى الأذهان.

ولا شك أن خماسية برشلونة ضد ريال مدريد صعب تكرارها فى مباراة اليوم، لاسيما وأن الريال يدخل اللقاء وهو فى موقف وحالة أفضل من التى تواجد عليها تحت قيادة المدرب السابق جولين لوبيتيجى، فالفريق حاليا تحت قيادة المدرب الأرجنتينى سانتياجو سولارى تطور مستواه للأفضل وتمكن من تحقيق الفوز فى آخر 5 مباريات خاضها بين بطولتى الدورى الإسبانى وكأس الملك.

ليس هذا فحسب بل عاد ريال مدريد إلى سباق المنافسة على حصد اللقب، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق ثماني نقاط، وجاره أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي مع برشلونة، حيث يعانى الأول من إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها خلال مشاركته بمباراة فالنسيا الماضية بمسابقة الدوري الإسباني والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 22، فيما يعاني الثاني من الأنفلونزا.

وستكون الأنظار فى مباراة اليوم متجهة صوب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذى نجح فى تسجيل 10 أهداف فى 22 مباراة مع ريال مدريد بمسابقة الدورى الإسبانى هذا الموسم، فيما سجل نصف هذا العدد فى 32 مباراة خاضها الموسم الماضى، النجم الفرنسى تمكن من التسجيل فى جميع المباريات الأربعة الأخيرة للفريق الملكى بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، بواقع 6 أهداف، محققاً أفضل أرقامه منذ يناير 2017.

كما ستكون الأنظار متجهة كذلك صوب الجوهرة البرازيلية فينيسيوس جونيور الذي نجح فى حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق الملكي، واشترك بأربعة أهداف فى مبارياته الأربع الأخيرة على ملعب سانتياجو برنابيو بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية مع ريال مدريد بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

ويسعى ريال مدريد فى ظل الوقت الجيد الذى يمر به كل من مهاجمه كريم بنزيما ولاعبه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلى إقصاء برشلونة من الكأس، علماً بأن آخر مباراة كلاسيكو شهدتها مسابقة كأس ملك إسبانيا تعود إلى 16 أبريل 2014 عندما تفوق الريال على البارسا بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التي جمعتهما في ذلك الوقت على ملعب “المستايا” معقل نادى فالنسيا.