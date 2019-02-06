الخرطوم ترهن الترخيص للمحال التجارية باشتراطات جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - سلع

الخليج 365 :

ألزم معتمد محلية الخرطوم، الفريق شرطة محمد أحمد، جميع أصحاب المحلات الجارية، باشتراطات العمل الجديدة للترخيص، والتي تشمل وضع سلة نظافة حسب المواصفات المتفق عليها في المرسوم مع النظافة الكاملة حول المحل وإنارته.

وشدد المعتمد عقب الجولة التفتيشية المفاجئة لعدد من قطاعات النظافة، شدد على البدء في تنفيذ المرسوم المحلي رقم (2) والخاص بتنظيم عمل المحلات التجارية لـ2019، كما ألزام أصحاب المحلات التجارية برصف الأرضية أمام الموقع التجاري.

ولفت المعتمد إلى أن الاشتراطات المذكورة تعتبر أسساً ومعايير لترخيص أو إعادة ترخيص جميع المحلات التجارية في النطاق الجغرافي لمحلية الخرطوم، ضمن خطة المحلية لرفع كفاءة النظافة ومنع التخلص العشوائي من النفايات.

وحث على تجميل وتأمين المدينة، مهيباً بجميع التجار بالالتزام بما ورد حتى يتسنى لهم مزاولة العمل بالشكل المطلوب.

ووجه المعتمد بزيادة عدد حاويات النظافة بمواقع الإفراز العالي بالشوارع الرئيسة والأسواق ومواقف المواصلات وإزالة كافة التشوهات البصرية ومواقع تجمعات النفايات والأنقاض.

وأضاف “حزمة القرارات تأتي في إطار رفع كفاءة عمل النظافة، وتفعيل عمل هيئة النظافة والشركات العاملة، وصولاً لخدمة مستقرة”