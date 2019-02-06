الهلال يستعد لأنكانا الزامبي بالرابطة كوستي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يؤدي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر اليوم بالجوهرة الزرقاء الحصة التدريبية الرئيسية استعداداً لمواجهة فريق الرابطة كوستي في بطولة الدوري الممتاز؛ حيث سيضع التونسي إراد الزعفوري والطاقم الفني المعاون له خلال مران اليوم الرئيسي الذي سيضع خلاله الخطط التكتيكية التي سينتهجها خلال مواجهة “الذئاب” وسيحرص الجهاز الفني من خلال مران اليوم على تجهيز عناصره المقيدة بالكشف الإفريقي تمهيداً لمواجهة الرابطة كوستي التي تأتي قبل سفر بعثة الفريق الأول إلى زامبيا.

وكان الفريق قد واصل عصر أمس تدريباته التحضيرية حيث انضمت العناصر الأساسية للتدريبات الجماعية وأخضعت لتمارين بدنية وفنية خاصة عصراً بالجوهرة الزرقاء، حيث حرص الجهاز الفني لاحتفاظ جميع اللاعبين بالمخزون البدني المناسب لبقية الاستحقاقات المحلية والإفريقية، من خلال تمارين مكثفة وقوية.

ووضع مدرب الحراس الوطني ياسر كجيك برنامجا خاصا لمواصلة تجهيز ثلاثي حراسة المرمى المكون من يونس الطيب وجمال سالم وجمعة جينارو؛ بما في ذلك مران الأمس وكان الثنائي جمعة ويونس قد تبادلا حراسة مرمى الهلال في التقسيمة وظهر الثنائي بمستوى بدني وفني مميز للغاية، كما رفع كجيك من نسق التحضيرات بالنسبة للحارس جمال سالم.

وسيوالي الهلال تدريباته التحضيرية اليوم بصورة جماعية للاعبين ومن ثم سيدخل الفريق في معسكر مقفول قبل السفر إلى كوستي صباح يوم غدٍ الخميس، حيث سيختتم الهلال تمارين التحضير بملعب كوستي، فيما تقرر أن تعود البعثة من هناك مساء الجمعة عقب المباراة مباشرة تمهيداً للسفر إلى زامبيا.