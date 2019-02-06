البيلي: الاحتجاجات الشعبية بالخرطوم ليست "ثورة جياع"

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية أمل البيلي، إن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الخرطوم ليست “ثورة جياع”، وأضافت أن “المحتجين شباب والغالبية منهم ميسورو أو متوسطو الحال”. وأعلنت البيلي عن حزمة من المشروعات الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى جاهزية عدد من المشروعات من شأنها تخفيف حدة الفقر على أسر بولاية الخرطوم سيتم تنفيذها في غضون الشهر الجاري.

وأكدت في منبر إعلامي نظمته وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، الثلاثاء، أن هناك حوالى مليوني أسرة فقيرة يستهدف الوصول إليها. وزادت “نحتاج لإعادة صياغة مشروعات جديدة فالحاجة أكبر من هذه الأرقام”.

وأعلنت عن الاستعداد لصرفية سبعة أشهر من الدعم المباشر في الأيام المقبلة، كما أعلنت عن إطلاق عشرة آلاف مشروع جديد استجابة لحاجات المواطنين من الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة في العام 2019.

وقالت “نسعى لتحسين بيئة التمويل الأصغر الذي يمثل رافعة لتخفيف حدة الفقر”، وزادت “لا نقل فشل تماماً لكنه يحتاج لتحسين البيئة”ـ وثمنت قرار إلغاء رئيس الجمهورية لضريبة القيمة المضافة الذي يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التمويل الأصغر.

وأقرت الوزيرة بتغيير كبير خلال السنوات الأخيرة بعد تحديد نسبة الفقر في 26 بالمئة، مضيفة “لكننا لسنا الجهة المخولة بتحديد نسبة الفقر”.

وأكدت تنامي معدل الفقر، وقالت “نحن مسؤولون عن الشرائح الضعيفة وسياساتنا المقبلة من الرعاية إلى التنمية”.

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