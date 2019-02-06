اليابان تمنع صحافياً من التوجه إلى اليمن عبر السودان

أمرت الحكومة اليابانية صحافياً مستقلاً مخضرماً بتسليم جواز سفره لمنعه من التوجه إلى اليمن عبر السودان وقطر، لإجراء تحقيقات صحافية.

وجاء القرار وسط جدل في اليابان بشأن مسألة منع الصحافيين من التوجه إلى مناطق تشهد حروباً، بعد أسر مراسل ياباني في سوريا وإطلاق سراحه العام الماضي.

وقال كوسوكي تسونيوكا لوسائل إعلام محلية إن مسؤولي الهجرة قاموا بتوقيفه في مطار هانيدا بطوكيو في 2 فبراير الجاري، بموجب تعليمات تأمره بتسليم جواز سفره.

وكان تسونيوكا يعتزم التوجه إلى اليمن عبر قطر والسودان.

وأكد وزير الخارجية تارو كونو إن الحكومة أصدرت الأمر إلى “مواطن ياباني” في مطار هانيدا.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان القرار ينتهك حق تسونيوكا في السفر، قال كونو إنه يحق للصحافي تقديم طعن قضائي.

وقال كونو “أود أن أعبر عن احترامي البالغ للصحافيين الذين يعملون في مناطق خطيرة” رافضاً الكشف عن تفاصيل أخرى.

وجاء القرار النادر من نوعه وسط آراء متضاربة في اليابان حول مجازفة مواطنين بسلامتهم بعد عمليات قتل صادمة وخطف صحافيين ومواطنين يابانيين في الشرق الأوسط

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