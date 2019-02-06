المريخ يواجه الفرسان في البروفة قبل الأخيرة للجزائري

يعود المريخ للتنافس المحلي من جديد ويواجه الأهلي الخرطوم مساء اليوم على ملعب إستاد المريخ لحساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز في قسمه الثاني ومرحلته الأولى .

ويرغب أبناء القلاعة الحمراء الابتعاد بالصدارة أكثر إذ يحتل الفريق المركز الأول برصيد 23 نقطة بفارق كبير عن أقرب الملاحقين رغمك ان المريخ أدى مباريات أقل في المسابقة وبخلاف مباراة اليوم للفريق مباراة مؤجلة .

وكان المريخ قد عاد بتعادل ثمين من الجزائر أمام المولودية في ذهاب بطولة زايد للأندية العربية وأدى الفريق أكثر من تدريب تأهباً للمباراة اليوم التي سيدفع فيها مدربه يأمن الزلفاني بتشكيلة جديدة لاختبار عدد من الناصر .

ولن تكون نتيجة المباراة مؤثرة على روليت المنافسة أو حتى على صعيد التأهل أو الهبوط بعد أن تأهل المريخ فعلياً لدوري النخبة فيما تأكد أن الأهلي سيلعب في دوري العشرة لتفادي الهبوط لتكون المباراة بعيدة تماماً عن الضغوط بالنسبة للفريقين معاً .

وعلى الجانب الأخر وبحسب صحيفة الصدى يرغب الفرسان في تحسين صورتهم وإنهاء المرحلة الثانية بشكل جيد حتى يعود الفريق لوضعه الطبيعي ويستعيد توازنه قبل انطلاقة مباريات القسم الثاني التي لن تتأخر كثيراً عن سابقتها وستبدأ بعد فترة قصيرة عطفاً على ضغط الموسم وضرورة إنهائه قبل منتصف العام إذ يعود الموسم الحالي استثنائياً بكل المقاييس وسيختبر الزلفاني وبرهان تية عدداً من ألاعبين في مباراته اليوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)