مدرب الهلال يكشف عن تشكيلته لمواجهة الذئاب

كشف التونسي إراد الزغفوري، المدير الفني لفريق الهلال عن الخيارات الأساسية المحتمل أن تظهر حين مواجهة الفريق للرابطة كوستي عصر الجمعة، المقبل في الدوري الممتاز، ومن المنتظر أن يكون في التشكيله الزرقاء بحسب صحيفة قوون كل من : ” يونس الطيب – إيمانويل إيريواتشوكا – عمار الدمازين – أطهر الطاهر – فارس عبدالله – أبوبكر ديارا – مؤمن عصام – أبو عاقلة عبد الله محمد مختار – الصادق شش ووليد الشعلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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