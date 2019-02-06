المحكمة ترفض الإفراج عن رئيس المريخ بالضمانة المالية

رفضت محكمة جنايات الخرطوم الإفراج عن ادم سوداكال مرشح رئاسة المريخ السابق وفق طلب لممثل دفاع المتهم للإفراج عن موكله بالضمانة المالية.

ويواجه سودكال تهمة الاحتيال على مستثمر أماراتي في شراكة لشراء فندق في أمارة دبي وتمكن من الاستيلاء منه على مبلغ “20” ألف دولار بحسب ادعائه وفقاً لما ذكر في الصحف.

وفي جلسة سابقه كان ممثل الاتهام أبدى اعتراضه على الطلب الذي قدمه ممثل دفاع المتهم واعترض.

وتشير تفاصيل الواقعة أن الشاكي تقدم بتدوين بلاغ جاء في مضمونه بأنه مكلف من الشاكي الرئيسي لمتابعة إجراءات قرار تسليم المتهم للإنتربول من البلاد، لأن البلاغ تم تدوينه في دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاحتيال على رجل أعمال إماراتي، في مبلغ “20” الف دولار.

ودونت الشرطة البلاغ وأمر وزير العدل بإحالة إجراءات الدعوى للمحكمة. وبحسب صحيفة قوون لم يبتعد سوداكال عن المشهد المريخي رغم تولي مجلس الوفاق مسؤولية إدارة النادي، حيث طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداكال وعضو المجلس على ابشر مجلس المريخ بضرورة سداد ديون سوداكال على النادي واثباتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)