أحكام سعوديين ومنسق أمني لإدارة مباراة المريخ والمولودية

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد العربي لكرة القدم، إدارة مباراة المريخ ومولودية الجزائر إلى طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الوسط تركي الخضر .

وحسب ما تحصل عليه “سبورت249” فقد تم اختيار 4 حكام سعوديين إلى جانب الخضير حيث سيكون بدر الشمراني مساعدا اولا، وهشام الرفاعي مساعدا ثانياً، ومحمد الهويش حكما ثانياً، وخالد بن صالح حكما ثالثاً و المصري محمد معروف حكما رابعا.

وسبق لتركي الخضير إدارة مباراة المريخ واتحاد العاصمة في ذهاب ثمن النهائي والتي فاز فيها المريخ بأربعة أهداف مقابل هدف لاتحاد العاصمة، ويطبق الاتحاد العربي في مرحلة ربع النهائي تجربة الحكم الخامس على الخط خلف المرمى.

وتم تعيين مراقب للمباراة من الأردن ايمن هارون،ومراد الدعمي من تونس مراقب حكام أصافة إلى مازن مرزوق من مصر منسقا عاما، وبابكر عثمان من السودان منسقا إعلاميا ورشيد عاكب من المغرب منسقاً أمنياً، وتقام المباراة وبحسب صحيفة الصدى على ملعب استاد المريخ بام درمان في السابعة من مساء 16 فبراير الجاري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)