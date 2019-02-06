بالفيديو .. مذيع برنامج “شباب توك” يضع ربيع عبد العاطي في موقف حرج

قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي، عبر مداخلة تلفونية لبرنامج (شباب توك) هنالك عدداً كبير جداً من الفاسدين الذين تمت معاقبتهم.
وبحسب أخبار الخليج 365 امتنع عبد العاطي عن اجابة المذيع عندما سأله عن اسم واحد للضالعين في الفساد الذين تعاقبوا، وقال : (انا لست في دوائر القضاء لذلك لا أقول أسماء عشوائية).
ووفقاً لمشاهدة محررة أخبار الخليج 365 استضافت حلقة برنامج “شباب توك” بعض الأحزاب المعارضة لتحدث عن الأوضاع في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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